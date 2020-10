A Sala salta l'inaugurazione della mostra sulla strage di Roasio: “Confermate le visite”

Salta l'inaugurazione pubblica della mostra dedicata alla strage di Roasio di cui fu responsabile la polizia di sicurezza tedesca, dove persero la vita 23 civili.

A darne comunicazione, in una nota stampa, la Casa della Resistenza: “Conseguentemente alle disposizioni contenute nel Dpcm, al fine di evitare possibili assembramenti, si è deciso, in accordo con il comune di Sala Biellese, di annullare l'inaugurazione della mostra "Una carezza alla morte (9 agosto 1944)" in programma sabato 24 ottobre alle 15. Non essendo state tuttavia modificate le prescrizioni concernenti l'attività dei musei, la mostra sarà visitabile, nel rispetto delle norme previste dal regolamento anti-contagio Covid-19 della Casa della Resistenza, nelle date precedentemente indicate”.

Quindi i visitatori potranno vedere la rassegna nelle giornate del 24 e 31 ottobre e del 7 e 14 novembre, dalle 14.30 alle 17.30. La mostra sarà visitabile anche domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 17.30.