In tempi di emergenza sanitaria blocca la diffusione del contagio regalando prodotti antibatterici promozionali

Gli articoli promozionali sono sempre più popolari nel campo del marketing. Sono distribuiti dalle aziende per promuovere il loro marchio, promuovere i prodotti e servizi dell'azienda e fidelizzare i clienti. Sono anche usati per comunicare a buon mercato. Gli articoli promozionali come i gadget aziendali sono associati a una strategia di marketing vincente. Rispecchiano un modo molto efficiente per rivolgersi a un mercato specifico, in modo discreto e personalizzato. Gli articoli promozionali sono utili e apprezzati in quanto promuovono il riconoscimento e la conservazione di un brand. Ultimamente a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si è sentita l'esigenza di creare una gamma di gadget personalizzati che prevengano ogni forma di contagio. È tempo di dimostrare ai vostri clienti e dipendenti che tenete alla loro salute fornendo loro dispositivi di protezione come mascherine protettive, penne antibatteriche e gel mani personalizzato. In questo modo renderete la loro salute una priorità. In rete esiste una vasta selezione di prodotti per prevenire il Covid-19 in grandi quantità in modo da poter proteggere le persone più importanti per voi.

Mascherine protettive personalizzate per ogni situazione

Mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei vostri clienti e dipendenti è la chiave per dimostrare di essere compassionevoli. Che voi abbiate bisogno di mascherine lavabili per poter gestire la vostra attività, le mascherine protettive personalizzate sono importanti.

Esistono diversi tipi di mascherine con logo, quindi assicuratevi di analizzare le vostre esigenze. Avete bisogno di una mascherina lavabile che le persone possano usare all'esterno? Desiderate effettuare questo acquisto per un ospedale o uno studio medico? La mascherina chirurgica personalizzata è esattamente ciò di cui avrete bisogno.

Mascherine lavabili con logo

Le mascherine in tessuto sono sempre apprezzate, soprattutto quando mancano le mascherine chirurgiche. Possono essere pulite fino a 30 volte dopo ogni utilizzo, rendendo più facile raggiungere il supermercato, la stazione di servizio o il medico.

Le mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche sono realizzate al 100% in poliestere e sono abbastanza comode per un uso prolungato da poter indossare in negozio o in ufficio. Sono a 3 strati e proteggono e minimizzano i rischi di infezione. Queste mascherine sono molto confortevoli in quanto sono realizzate con materiali traspiranti che non irritano la pelle. I vostri clienti apprezzeranno il loro lato lavabile e il loro utilizzo multiplo. Sarà possibile personalizzare la parte anteriore della mascherina con una stampa a colori in modo che i vostri clienti possano ricordare da dove proviene questo regalo premuroso.

Mascherine protettive usa e getta

Le mascherine igieniche usa e getta sono monouso, leggere e confortevoli per le orecchie. Proteggete i vostri clienti e dipendenti con le comode e protettive mascherine usa e getta. Sono una soluzione semplice ed economica per mantenere le persone al sicuro per brevi periodi. Dovrebbero essere eliminate dopo poche ore di utilizzo.

Penne antibatteriche personalizzabili

La penna è ancora oggi uno degli oggetti multimediali più utilizzati dai brand nella loro strategia di comunicazione. Oggetto di uso quotidiano per eccellenza, può anche rivelarsi un ottimo trasmettitore di batteri. Le tecnologie sviluppate di recente consentono ora di offrire una gamma di penne antibatteriche. Completamente personalizzabile, la penna antibatterica è ideale per zone di passaggio multiutente o semplicemente per ottimizzare l'igiene quotidiana. Sostenibile e riciclabile, è anche realizzata con materiali ecocompatibili. Sono disponibili in colori eleganti e offrono molte possibilità di personalizzazione. Le penne antibatteriche sono un modo unico per limitare il rischio di diffusione di batteri. Inoltre uccidono il 99% dei germi! Sono regali perfetti da tenere su una scrivania.

Il quaderno antibatterico è unico nel suo genere

Con un quaderno potete dare libero sfogo alla vostra fantasia. Utile per raccogliere idee e dati, un quaderno va sempre tenuto a portata di mano. Si tratta di uno strumento leggero, sicuro e indispensabile. Potreste considerare di regalarlo come gadget promozionale: i clienti saranno incoraggiati a tornare presso la stessa azienda per i successivi acquisti ricordando il logo stampato sul quaderno ed eventualmente arricchito con qualche slogan. I quaderni personalizzabili sono ideali per le campagne pubblicitarie: un gadget dal design originale e utile è un prerequisito essenziale per un'azienda professionale e moderna. Un'ottima strategia di marketing è quella di presentare i quaderni con il logo aziendale a fiere, convegni e ad ogni evento, per sponsorizzare il proprio marchio. In tempi di coronavirus un quaderno antibatterico promozionale è molto indicato in quanto contiene una sostanza che combatte i batteri più virulenti. Questo oggetto vi consente di proteggere i vostri clienti o dipendenti efficacemente da molti batteri che potrebbero essere in circolo. Il quaderno atibatterico promozionale contiene una sostanza protettiva che viene incorporata direttamente durante la stampa. Si tratta di un oggetto di ampio utilizzo.

Gel idroalcolico e salviettine antibatteriche

Quando tenete a portata di mano un gel idroalcolico o delle salviettine, siete pronti a proteggervi da germi e batteri. Se distribuite questi prodotti promozionali antibatterici ai vostri clienti e dipendenti, mostrerete loro che la loro salute è una priorità assoluta.

In questo periodo è d'obbligo fermare la diffusione dei virus lavando le mani con gel idroalcolici. Sia che scegliate salviettine, spray o gel idroalcolici, state certi che verranno utilizzati ancora e ancora. Le salviettine antibatteriche monouso dovranno sempre essere a portata di mano. Sono concentrate al 65% di alcol e sono personalizzabili con testo a colori. Le salviettine antibatteriche ed il gel antibatterico rappresentano il modo ideale per fermare la diffusione di germi e batteri. Sono perfetti come regalo perché si adattano facilmente ovunque, in borse, borsette, portaoggetti e persino sulle scrivanie.