Crevacuore, locali Pro Loco a disposizione dei cittadini per evitare code fuori dalle Poste

Crevacuore si prepara per tempo all'arrivo della stagione invernale. Il Comune, in collaborazione con la Pro Loco ed in accordo con Poste Italiane, ha pensato di mettere a disposizione degli utenti parte dei locali comunali assegnati proprio alla Pro Loco, situati in Piazza XX settembre, adiacenti alle Poste Italiane. Un modo per venire incontro alle persone che, per rispettare le norme sanitarie previste per il distanziamento anti-Covid (che riducono la presenza di persone all'interno dei pubblici uffici), potrebbero trovarsi in attesa all'esterno dell'Ufficio Postale in condizioni climatiche rigide.

“Verranno allestiti dalla Pro Loco 6 posti a sedere – annuncia il sindaco Ermanno Raffo – adeguatamente distanziati, a piena disposizione per le persone in attesa del proprio turno. L’ingresso è subordinato all’obbligatorietà di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed all’osservanza delle disposizioni di distanziamento sociale previsti dal Dpcm del 18 ottobre 2020. L’ingresso ai locali della sede Pro-Loco verrà aperto al pubblico dalle 8.30 del mattino alle 13. In accordo con Poste Italiane il Comune di Crevacuore ha richiesto l’attivazione per il 2021 di un servizio POSTAMAT ubicato all’esterno degli uffici postali, atto a fornire ulteriori servizi ai cittadini, contribuendo a ridurre nel contempo le code per l’ingresso agli uffici postali”.