Tricolore Assoluto di Duathlon Sprint: 4° posto per Cristian Cucco e Paolo Zilvetti del Valdigne Triathlon

Domenica 18 ottobre si sono svolti a Caorle (VE) nella zona di Porto Margherita i Campionati Assoluti Italiani di Duathlon Sprint. La specialità del Duathlon, ritenuta da molti triathleti una delle più dure nel mondo della triplice, nella sua “versione” Sprint prevede 5km di corsa iniziale, 20 km di bici (a crono senza scia) e 2,5 km di corsa finali.

Grandi soddisfazioni per Valdigne Triathlon che nel Campionato Italiano di Staffetta 2+2 ha stupito con un 8° posto finale (ricordiamo che le società di triathlon in Italia sono più di 450). Il Presidente Gabriele Sprocati ed il Consigliere biellese Ettore Antoniotti, presenti sul campo gara, hanno dichiarato di essere "molto soddisfatti per i risultati di squadra e dei singoli e particolarmente felici per l’esordio dell'atleta Cristian Cucco nel Paraduathlon che al suo debutto nella specialità, ha portato a casa un ottimo risultato”.

Tra i biellesi, infatti, molto buona la prova di Cristian Cucco che nel Paraduathlon, nella categoria PTS5 ha ottenuto un ottimo 4° posto, da affinare sicuramente i cambi, dove con un po’ di allenamento migliorerà i tempi in queste importantissime transizioni, molto stanco ma felice “lo sclerato” come ama definirsi lui con tanta ironia, per avere concluso molto bene questa sua prima prova nel mondo della triplice. Contento di aver rotto il ghiaccio con questa durissima disciplina sportiva, il prossimo appuntamento sarà, anche per lui (come per tanti altri atleti di Valdigne Triathlon), il Duathlon di Santena (TO) l’8 novembre, prova di Circuito Nazionale.

Ancora una prova di alto livello per Paolo Zilvetti che, con tre frazioni al top, ha chiuso in 1h e 2’ al 4° posto nell’affollata categoria M2, per lui ci sarebbe stato sicuramente il podio “virtuale” (ricordiamo erano Campionati Assoluti) se non fosse incappato in un penality stop da 1’ ai più parso eccessivo se non ingiusto.

Molto bene anche il cossatese Andrea Ramella Pollone, 15° tra gli M1 che ha chiuso in 1h e 7’ la sua gara. Per lui molto buona la frazione di bike. Tra le donne, bene Alessandra Degiugno che nonostante una distorsione alla caviglia patita alcuni giorni prima, ha chiuso la sua fatica 8° tra le M2 in 1h e 12’ con i primi 5km percorsi con l’ottimo tempo di 20’.

Tra i non biellesi sono arrivate per la squadra verde-turchese-oro grandi soddisfazioni: Marinella Sciuccati (più volte medagliata in Italia ed a livello internazionale nel duathlon e nel ciclismo) è prima tra le M4 con un tempo strabiliante 1h e 6’, la più volte Campionessa Italiana Monica Cibin è giunta 16° assoluta e 1° tra le M2, seguita dalla bravissima piacentina Patrizia Dorsi che in 1h e 8’ ha chiuso una gara di altissimo livello con una frazione di bike veramente eccezionale.

Tra gli uomini, molto bene Gustavo Lodi ampiamente al di sotto del muro dell’ora (59’ il suo tempo) e Paolo Geremia autori entrambi di una solida prova, per Lodi si assiste ad una continua e progressiva crescita che lo sta portando ai vertici della sua categoria (6° a Caorle). Il migliore è stato il giovanissimo Nicolò Fontana, che 13° tra i Senior 1 ha fermato i cronometri con il gran tempo di 56’ al 33° posto nell’assoluta generale, per lui due run ud una bike come al solito con grandi prestazioni. Gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi alle prossime prove nazionali e di circuito per la chiusura di questa stagione molto breve ma intensa.