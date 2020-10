Rally & Co,ecco i risultati ottenuti in Costa Smeralda

Weekend in chiaroscuro quello passato per i portacolori della scuderia ponzonese Rally & Co, protagonisti nell'ultima gara di Campionato Italiano Rally Storici disputatasi in Sardegna per il prestigioso Rally Costa Smeralda. Mentre il duo composto da Bianco e Casazza su Lotus Elan hanno visto il traguardo in 25°posizione assoluta secondi nel primo raggruppamento sopravanzati solo dal neo campione italiano Parisi; per Dino Vicario e Fausto Bondesan (storico navigatore di Franco Uzzeni) è maturato un mesto ritiro a causa di una foratura ed un problema meccanico a due passi dalla fine mentre erano 11°assoluti.

Terminato questo campionato italiano sprint composto da sole tre gare la scuderia biellese pensa alle prossime gare di fine stagione sperando che il 2021 torni ad essere un annata ricca di gare e di risultati prestigiosi. Nel frattempo il prossimo weekend protagonista a Ravenna per la gara di campionato italiano ed europeo Rallycross sarà ai nastri di partenza Alessandro Negri a bordo della Subaru Impreza di famiglia pronto a battagliare per le posizioni che contano.