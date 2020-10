Pralungo: Amron team sul podio dell’Oropa Trail Light

Finalmente la gara di casa: “Oropa Trail Light” di ben 16 chilometri e 695 di dislivello. Anche se in un momento molto difficile, ottima prestazione di Andrea Martini, terzo sul podio a pochi minuti dal vincitore, e buon esordio in squadra per la new entry Massimo Andreotti. Grande impegno da parte della coppia De Sensi-Fabozzi.

Il team, capitanato anche quest’anno da luigi Nicoletto, ha continuato ad allenarsi in un periodo difficile come quello caratterizzato dall’epidemia con l’obbiettivo di ben figurare in quelle poche gare di trail di questa stagione.

I Ringraziamenti come sempre agli sponsor Gino Expo Design, Ilario Vidale Pavimenti e Newsbiella che sosteniamo e ci sostengono in questo difficile momento. Noi non ci fermiamo.