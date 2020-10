PD: "Esiste un caso Piemonte, la Giunta deve lavorare".

"Oggi Cirio in Commissione Sanità sostituisce l'assessore Icardi nelle comunicazioni ai Consiglieri relative al Covid-19. Abbiamo capito che l'assessore è di fatto sfiduciato, anche se la Lega, che già si è servita di Icardi nella campagna elettorale appena conclusa come dispensatore di irrealizzabili promesse, farà di tutto per difenderlo. D'altronde abbiamo tutti potuto constatare come a Lega e FDI non importi la competenza, a tutti i livelli.

Ora il tentativo di Cirio è quello di segnalare che non c'è un ritardo piemontese nella gestione della seconda ondata di emergenza. Purtroppo il ritardo è nei numeri e non è da imputare al passato, come cerca sempre di fare Cirio, bensì al presente, ed in particolare alla carenza di una regia chiara nell'Assessorato. Il grido d'allarme dei Sisp è giunto forte e chiaro anche all'assessorato.

Purtroppo un caso Piemonte esiste: chiediamo alla Giunta di non perdersi e di lavorare sui colli di bottiglia che rallentano il lavoro sia di prevenzione che di analisi che di cura". Questa la nota stampa Pd.