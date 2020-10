Open Day Sposi a Cascina Rovet: partecipa e vinci un buono da 500 euro

Il 25 ottobre a Cascina Rovet c’è l’Open Day Sposi. Cresce l’attesa per l’Open Day Sposi presso la location per matrimoni Cascina Rovet, in programma domenica 25 ottobre dalle ore 10 alle 20. Si tratta di un’intera giornata dedicata agli sposi durante la quale la suggestiva location per eventi a Biella, immersa nella natura e circondata dalle Prealpi biellesi, presenterà agli ospiti la propria struttura e tutti i servizi proposti per l’organizzazione del matrimonio.

Saranno presenti per l’occasione diversi fornitori del settore wedding tra i quali wedding planner, videomaker, fotografo, pasticciere, catering, atelier per abiti da sposa e sposo , noleggio carrozza con cavalli e auto d’epoca. Nel corso dell’evento le coppie potranno parlare con i professionisti e prendere spunto per realizzare le loro nozze da sogno, personalizzate in ogni dettaglio.

La location per eventi “Cascina Rovet mette a disposizione i suoi ampi spazi immersi nel verde incontaminato per trascorrere il giorno del “sì lo voglio” in tutta sicurezza anche in tempi di Covid19, nel pieno rispetto delle normative vigenti– spiega il titolare Andrea Ferrero – La location è ideale per chi desidera vivere le proprie cerimonie in un contesto naturalistico ricco di tradizione, semplice e curato”.

In palio un buono sconto da 500 euro

Novità di quest’anno è un concorso dedicato agli sposi che mette in palio un buono sconto del valore di 500 euro. Partecipare è semplicissimo! Basta collegarsi alla pagina “Open Day Sposi“ del sito e compilare l’apposito form di pre-registrazione all’evento, che attribuisce a ciascuna coppia un numero. Domenica 25 ottobre alle ore 19,30 si svolgerà l’estrazione, in diretta Facebook, che decreterà il vincitore. Il buono sconto è offerto da Cascina Rovet, Erica Crivellaro Wedding Planner e Gamba Catering e sarà spendibile sul pacchetto comprendente servizio di ristorazione, allestimento e location.

La sicurezza prima di tutto

L’Open Day Sposi si svolgerà nel rispetto delle normative anti-contagio attualmente in vigore. E’ gradita la pre-registrazione all’evento, che consentirà agli organizzatori di gestire al meglio la giornata e l’afflusso dei visitatori. Ai partecipanti verrà misurata la temperatura prima dell’ingresso nella location, verrà garantito il rispetto delle distanze e messo a disposizione degli ospiti il gel per l’igienizzazione delle mani. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Informazioni e contatti

La location per matrimoni Cascina Rovet è a Vaglio Pettinengo, in via Case Sparse 13bis. Per saperne di più e per effettuare la pre-iscrizione all’evento consultare il sito Cascina Rovet oppure la pagina Facebook Cascina Rovet.