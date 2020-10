Croce Rossa Biella: obbiettivo aumentare la sopravvivenza. Ripartono i nuovi corsi BLSD

La Croce Rossa di Biella da molti anni tiene corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) che hanno l’obiettivo di aumentare le probabilità di sopravvivenza delle persone che vanno in arresto cardiaco. Ormai l’arresto cardiaco è considerato la prima causa di morte in Europa e per questo motivo il Primo Soccorso non può più essere una prerogativa esclusiva degli operatori sanitari.

Sempre una maggiore importanza ha assunto quindi la figura del Soccorritore Laico (operatore non-sanitario), in quanto può praticare manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Di conseguenza il corso proposto è di fondamentale interesse per chiunque operi a stretto contatto con il pubblico anche al di fuori dell’ambito lavorativo, ad esempio per chi fa parte di associazioni e società sportive, anche dilettantistiche o di volontariato.

I corsi del Comitato di Biella sono di due tipi diversi e saranno tenuti da volontari Istruttori BLSD di Croce Rossa Italiana.

• il corso per il nuovo operatore ha una durata di 4 ore e consiste di una parte teorica e di una parte pratica, in cui vengono insegnate le principali manovre salva-vita e l'utilizzo del Defibrillatore;

• il corso per il rinnovo del brevetto (da effettuarsi ogni due anni) ha una durata di 3 ore, ha una parte teorica ed una pratica in cui viene effettuato un retraining delle manovre acquisite nel corso precedente. Alla fine di entrambi i corsi è previsto un esame finale ed il rilascio di un brevetto abilitante all'uso del DAE.

Le nuove date sono:

• AGGIORNAMENTO BREVETTO Sabato 7 novembre ore 9-12 (Chiusura iscrizioni 25 ottobre)

• NUOVO OPERATORE Giovedì 12 novembre ore 20-24 (Chiusura iscrizioni 31 ottobre)

• AGGIORNAMENTO BREVETTO Giovedì 19 novembre ore 20,30/23,30 (Chiusura iscrizioni 8 novembre)

Al momento le nuove date riguardano solo il mese di novembre, ma altre ne usciranno! Per maggiori informazioni o per iscrizioni è possibile contattare la Formazione BLSD di Croce Rossa Biella telefonando al numero 335.7463132 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail a: blsd@cribiella.it o consultando il nostro sito a questo link: https://www.cribiella.it/index.php/corsi/corsi-esterni/corsi-blsd.html