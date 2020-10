Vi comunichiamo con rammarico che l’appuntamento in data 21 ottobre con la rassegna “Montagna in città” è rinviato a data da destinarsi così come quello del 27 ottobre.

Rimangono per ora confermati quello del 24 novembre e dell’1 dicembre, in attesa di sviluppi. Per saperne di più clicca qui: Rinviati gli appuntamenti della rassegna “Montagna in città”