La pagina Facebook come strumento di marketing: strategie per il 2021

Miliardi sono ormai gli utenti che navigano tra i social utilizzandoli per motivi diversi: la ricerca di informazioni, la condivisione di contenuti, un mezzo di comunicazione per tenersi in contatto con famiglia, amici e tanto altro.

Ma quando si parla di social media, non ci si riferisce più a quei siti dove ci si iscrive solamente per condividere i propri contenuti e visitare quelli degli altri per un puro scopo ricreativo; ormai hanno assunto il ruolo di vere e proprie piattaforme digitali utilizzate come strumento di marketing.

Ultimamente, i social media stanno acquisendo un'importanza maggiore nel marketing, e sempre più spesso le aziende decidono di aprire un account social per avere visibilità e condividere informazioni, cercando di raggiungere più persone possibili.

Uno tra tanti è sicuramente Facebook, un social di facile utilizzo e alla portata di tutti, che permette di creare sia profili privati che pagine aperte per poter condividere diversi contenuti.

Facebook come strumento di marketing: i vantaggi

È necessario premettere che un social media come Facebook rappresenta un ottimo punto di partenza per poter fare pubblicità alla propria azienda e farle assumere maggiore notorietà.

· Facebook offre la possibilità di creare una pagina aziendale nella quale è possibile condividere i contenuti tramite gli elementi multimediali a disposizione quali foto, video, link e molto altro.

Anche in questo caso entra in gioco l'indicizzazione da parte di Google, poiché i motori di ricerca sono in grado di reindirizzare direttamente alle pagine Facebook se queste riescono a ottimizzare il loro posizionamento su Google.

· Si parla di una piattaforma che ha un rate di visualizzazioni molto alto, essendo a disposizione di chiunque, per cui il numero di visite che una pagina Facebook è in grado di ricevere è veramente enorme.

· È in grado di raccogliere informazioni su potenziali clienti mostrandogli, nelle loro visite successive, i prodotti e i servizi offerti da determinate pagine che possono essere utili o di loro gradimento, spingendoli a visitare quelle pagine Facebook.

· Si considera Facebook come una delle più potenti piattaforme a disposizione: grazie al suo grandissimo potere comunicativo, permette alle pagine di emergere dalla folla, aumentando la loro visibilità e rendendole reperibili ovunque.

· Un altro punto a suo favore consiste nel fatto che sia una piattaforma supportata da tutti i dispositivi sia fissi che mobili, quindi sia PC che smartphone e tablet.

In questo modo, le visite e le interazioni da parte dei clienti crescono in una maniera non indifferente, aumentando la conoscenza delle pagine aziendali grazie anche all'effetto della diffusione virale.

Di conseguenza, più alto sarà il numero delle visite, più una pagina aziendale aumenta di autorevolezza, sia come attività e sia come contenuto da mostrare tra le ricerche Google.

· Permette, inoltre, di programmare le pubblicazioni in modo molto semplice, dando la possibilità di farlo in qualunque momento e tramite qualsiasi dispositivo.

· Favorisce l'interazione diretta tra l'azienda e i suoi clienti, grazie alla possibilità degli utenti di scrivere recensioni, pareri sulla pagina e condividere i propri contatti.

È quindi abbastanza intuitivo capire perché Facebook sia considerato un potente strumento di marketing, che non sembra arrestarsi ma è pronto a dare ancora di più nel 2021.

Facebook e la strategia di social media marketing

Utilizzare un social media potente e conosciuto come Facebook come strumento di marketing, è indubbiamente una mossa molto intelligente che può portare a dei risultati davvero vantaggiosi. Per gli imprenditori che non hanno le conoscenze adatte o non hanno il tempo, contattare agenzie che si occupano di social marketing come Visibility Magazine può risultare la strategia vincente e meno dispendiosa: affidarsi ai professionisti del settore ottimizza investimenti e risultati ottenuti.

Innanzitutto, è importante dare il giusto peso all'ottimizzazione dei profili aziendali, poiché ogni strategia di marketing inizia proprio da questo fondamentale passaggio.

Per questo motivo, la chiave sta proprio nel curare tutti quei piccoli dettagli come la foto profilo, la copertina, le descrizioni e tanti altri aspetti che spesso vengono invece sottovalutati, compromettendo il successo della pagina.

Fattori come l'indirizzo web, la scelta del nome e della categoria, sono le prime informazioni da inserire durante la creazione della pagina, ma anche quelli fondamentali che devono essere scelti con cura e non casualmente per assicurarsi un buon posizionamento.

L'estetica è altrettanto importante poiché è ciò che per prima cattura l'attenzione degli utenti.

Si deve tenere in alta considerazione la scelta della foto profilo, dato che sarà l'immagine che identificherà l'azienda o il brand.

Facebook offre, inoltre, la possibilità di scegliere il layout della pagina che si sta creando: è quindi possibile scegliere il tema più adatto e quello che più rappresenta gli obiettivi preposti.

Al fine di ottenere una strategia di marketing di successo, si suggerisce di seguire i seguenti consigli:

· Avere un'idea ben precisa del fine della pagina, considerando questi due fattori: a chi è rivolta e cosa può offrire.

· Coinvolgere il management il più possibile.

· Individuare il target a cui la pagina aziendale si riferirà, tenendo conto se sono uomini o donne, dell'età, delle preferenze e selezionare una nicchia ben precisa.

· Avere degli obiettivi ben chiari e definire le priorità, ad esempio se conta di più il numero di fan e si desidera comprare follower, se si vogliono aumentare le iscrizioni e via dicendo.

· Pianificare la creazione e la pubblicazione dei contenuti considerando che ci sono giorni e orari ben definiti nei quali i post riscuotono un maggiore successo.

· Investire tutte le risorse possibili per il raggiungimento dell'obiettivo finale.

· Pubblicare contenuti di valore, innovativi e interessanti ed espanderli anche in altri social, specialmente quelli dove i clienti sono più attivi. Si potrebbe, quindi, collegare la pagina di Facebook a un account Instagram o Twitter.

· Avere dei report che forniscono dati che riguardano i contenuti, in modo da avere una chiara visione su quali vengono maggiormente visualizzati, quali sono più condivisi e che funzionano di più, così come individuare quelli che portano maggiori interazioni.