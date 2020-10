Dal Nord Ovest – Spavento nella notte, auto finisce nelle risaie

Saranno da accertare le cause dello spaventoso incidente stradale avvenuto intorno alle 23.45 di ieri, 19 ottobre, sulla Provinciale 230 nel tratto compreso tra il bivio di Quinto Vercellese e Caresanablot. Una Polo è uscita fuori strada terminando la sua corsa in una risaia al lato della carreggiata.

Fortunatamente solo un grosso spavento per gli occupanti, che comunque sono stati visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto in posto insieme ai Vigili del Fuoco di Vercelli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.