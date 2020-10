Solo grandi nomi o possiamo davvero essere tutti influencer?

Un fenomeno del quale si sente tanto parlare, esploso notevolmente negli ultimi anni, è quello degli influencer.

Considerato ormai come un vero e proprio business a livello mondiale, in grado di far guadagnare chiunque riesca ad avere successo in questa attività, è diventato molto popolare specialmente nel mondo virtuale, grazie all'utilizzo dei social network.

Chi sono gli influencer?

Per influencer si intente una persona in grado di influenzare, dettare la moda e tendenze di massa, principalmente collegando oggetti alla sua immagine, che viene considerata gradevole e molto apprezzata.

Si tratta, dunque, di qualcuno capace di suggerire prodotti e idee grazie alla simpatia, alla fiducia e ai consensi riscontrati dai suoi seguaci.

Non solo personaggi ormai famosi, ma gli influencer possono essere anche persone comuni che conducono una vita del tutto normale ma che sono state in grado di costruirsi un’identità online.

Il social più utilizzato dagli influencer è indubbiamente Instagram, dove riescono ad ottenere migliaia di followers.

Ottenendo un pubblico così vasto e attivo, conquistano la loro fiducia, riuscendo anche a condizionare le loro scelte commerciali.

Per questa ragione, tali profili sono spesso molto richiesti da brand e compagnie, specialmente quando riescono ad apparire nei suggeriti di Instagram.

Diventare influencer su Instagram: in che modo?

Sebbene diventare influencer possa sembrare un concetto facile nella sua teoria, nella pratica e nella realtà dei fatti il percorso non è del tutto in discesa.

Instagram si è affermato come uno dei social più frequentati, conta circa 500 milioni di utenti al mese, ed è facile intuire che la competizione sia tanta e molto alta.

Per diventare influencer conta molto l’essere in grado di distinguersi fra tanti, facendo leva sulle doti comunicative e sulla popolarità degli argomenti che vengono trattati.

I punti fondamentali da seguire per diventare influencer possono essere racchiusi nei seguenti:

1. Scelta del target

Primo passo fondamentale è la scelta della propria nicchia alla quale ci si rivolgerà. Avendo chiaro quale target di persone si desidera attirare, è importante scegliere un tema principale e incentrarsi su di esso. È da evitare la creazione di un profilo che contenga di tutto ma che, in sostanza, non si soffermi su niente di preciso.

Il tema può variare passando dal make-up alla moda, dalla cucina alla fotografia, dall'arte all'informatica, dalla musica ai viaggi. È importante creare una storytelling vincente su Instagram per avere successo come influencer, individuare uno stile narrativo preciso e restare sempre in linea con esso.

2. Unicità e innovazione

La chiave per ottenere successo consiste nell'avere la capacità di essere unici, di trattare argomenti o prodotti che tutti conoscono ma in modo originale, innovativo, coinvolgente, diverso, fuori dal comune.

Il punto principale consiste nel riuscire ad attrarre il maggior numero possibile di seguaci sul proprio profilo per farsi conoscere e spiccare tra tanti altri su Instagram.

3. Aggiornamento costante

Essere influencer diventa un vero e proprio lavoro dal quale non ci si può fermare.

Il grande successo dei profili social è dato dall'essere sempre curati e aggiornati, con contenuti sempre nuovi, ed è necessaria la costanza nella presenza online.

Bisogna rispettare i tempi delle aziende che affidano a questi profili dei prodotti da far conoscere e far diventare di tendenza, presentandoli con delle recensioni, promuovendoli tramite la formula del consiglio per amici o semplicemente indossandoli e mettendoli in risalto nelle foto, nei video o nelle storie.

4. Follower

Va sottolineato che, senza un numero consistente di seguaci nel profilo, è difficile diventare un influencer di successo.

Per questo motivo, riuscire a coinvolgere un numero piuttosto largo di persone è fondamentale in questo business.

Scegliere i contenuti giusti ed essere costantemente presente online non è abbastanza se non si crea un minimo di interazione personale con i follower. È molto importante rispondere ai commenti che si ricevono o almeno lasciare un like, e rivolgersi ai propri follower come se fossero degli amici.

Ogni post deve contenere una didascalia che sia in grado di invogliare l'interazione e suscitare curiosità, in modo da convincere quelli che sono solo dei visitatori a trasformarsi in follower.

Un'altra strategia che viene utilizzata dagli influencer è quella di comprare like Instagram al fine di migliorare la visibilità del profilo su Instagram, per riuscire ad essere tra i profili maggiormente suggeriti.

Qual è il vero guadagno di un influencer?

Il guadagno di un influencer non è facile da stimare, poiché dipende da una serie di fattori e varia da profilo a profilo.

La capacità di guadagno di ogni influencer è stabilita dallo loro stessa forza contrattuale, che dipende principalmente dalla credibilità che sono riusciti a costruirsi in un determinato settore e, ovviamente, dal numero dei follower che sono riusciti ad attirare.

La vita degli influencer è molto attiva poiché, sebbene lavorino spesso da casa, devono costantemente organizzare, contattare i brand, elaborare argomenti convincenti e partecipare ad eventi in modo da farsi notare.

Gli influencer di un certo spessore che vengono contattati direttamente da brand famosi in tutto il mondo per sponsorizzare i loro prodotti, riescono a guadagnare anche cifre a 5 zeri.

Uno studio recente ha appurato che un post di un influencer contenente un certo tipo di prodotto, è in grado di generare il 40% in più di vendite rispetto alla classica pubblicità.

Questo aiuta a capire in modo semplice perché alcune aziende sono disposte a pagare anche cifre notevoli agli influencer per sponsorizzare i loro prodotti.