"Mele, Miele e Castagne" di Pratrivero si scontra con la pandemia

Gli eventi recentemente organizzati dalle varie associazioni, mirate a valorizzare il territorio del Biellese, hanno dovuto fare i contri con le normative sanitarie vigenti dovendo adattarsi a ciò che indicano i decreti. È quello che è accaduto anche a Pratrivero, frazione di Valdilana, che come ogni anno ha dato origine all’iniziativa "Mele, Miele e Castagne" riducendo però le proprie ambizioni a causa del Covid-19.

“Quest’anno è stato difficile - racconta Paolo Mattiuz, presidente del Comitato Festeggiamenti di Prativero - abbiamo dovuto rinunciare a molti eventi. Per quanto riguarda la nostra iniziativa, a scopo benefico, siamo stati costretti ad organizzarla in forma ridotta, contingentata, cercando di mantenere la tradizione. Siamo molto contenti di essere riusciti ad istituirla anche quest’anno e chi ha partecipato è stato molto soddisfatto. Le disposizioni purtroppo sono chiare e necessarie”.

“Gli anni scorsi questa manifestazione era stata incredibile - continua Mattiuz - arrivavano anche persone da lontano solo per poterci partecipare. Purtroppo il periodo storico che stiamo vivendo ha limitato gli spostamenti e spaventato un po’ le persone che non escono più così tanto dalle proprie abitazioni. Quando l’epidemia finirà siamo sicuri di poter tornare a creare eventi di riferimento come quando il Covid-19 non esisteva”.