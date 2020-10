Forze dell'ordine e nuclei di pronto intervento e soccorso in prima linea per la Parata in rosa di Lilt FOTOGALLERY

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Aib, Protezione Civile. C'erano proprio tutti alla Parata in rosa promossa da Lilt Biella, che si è svolta domenica 18 ottobre.

Partiti da piazza Martiri, forze dell'ordine e nuclei di pronto intervento e soccorso hanno raggiunto la struttura di via Ivrea per celebrare insieme il mese della lotta contro il tumore al seno e, soprattutto, per sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza della prevenzione.

Nella fotogallery i momenti più significativi della giornata.