Rugby, Biella convince anche con Verona: prima vittoria in casa 33-17

Brillante seconda prova per Biella che inaugura la stagione sul campo di casa. A farne le spese, un combattivo Verona Rugby al primo test stagionale. Due tempi da 20’ ciascuno perché “Volevamo un match più vicino possibile ad una partita vera”, spiega Aldo Birchall. Rosa allungata e cambi liberi. 33-17 il punteggio finale in favore dei gialloverdi, autori di una partita combattuta e decisamente convincente. Hanno segnato: Foglio Bonda, Calosso, Careri, Vezzoli e Duc. Quattro le trasformazioni di Sam Evans.

Aldo Birchall, head coach Brc: “Positiva la prestazione, positivo il risultato, sicuramente un passo in avanti rispetto alla settimana scorsa. È quello che volevamo e i ragazzi sono stati bravi a metterlo sul campo. Nonostante l’ottimo risultato è bene rimanere con i piedi per terra. Ci attendono sfide ben più difficili di quella odierna. La cosa che mi è piaciuta di più oggi? L’atteggiamento dei ragazzi che sono scesi in campo con la giusta aggressività, la voglia di combattere e di mettere in pratica le giocate preparate in allenamento. La mischia ha funzionato bene sia nelle fasi statiche che in quelle dinamiche. Sono soddisfatto. Bellissimo anche rivedere il pubblico in tribuna. Per i ragazzi è stato un enorme sostegno. Tutti i presenti sono stati rispettosissimi del protocollo adottato per affrontare il periodo. Un grosso ringraziamento ai volontari Brc che da settimane lavorano instancabilmente per permettere alla prima squadra di giocare con la presenza del pubblico”.

Vittorio Musso, presidente Brc: “L’approccio alla partita dei nostri ragazzi è stato decisamente positivo. Ottimi i nostri allenatori che hanno portato i ragazzi a questo livello al secondo test. Sono stati molto fisici e molto presenti in campo. Una bellissima partita da vedere. Il risultato non è così importante perché sono partite di allenamento e Verona era alla sua prima amichevole, però danno morale e molta soddisfazione. L’inserimento dei giovani è stato molto positivo. Possiamo ben sperare per il campionato”.

Biella Rugby Club: Marcuccetti; Foglio Bonda, Ongarello, Benettin, Calosso; Evans, Rorato; Catalano, Pellanda, Vezzoli; Loretti, Panaro; Careri, Zorzetto, Chaabane. A disposizione: Panigoni, Vaglio Moien, Passuello, Bertone, Duc, Martinetto, Musso, Braga, Tosetti, Macchniz, Zacchero, Granieri.