Motori: Al biellese Alberto Bonino il Trofeo Italia Stagione 2020 FOTO

Ottimo risultato per il biellese Alberto Bonino nell'ultima prova del Trofeo MSP Italia Unicef 2020 svoltasi ieri, 18 ottobre, al crossodromo di Firenze. Primo in classifica nella categoria prototipi, Bonino ha vinto tutte e quattro le manche aggiudicandosi il Trofeo Italia Stagione 2020 riservato ai fuoristrada. Importante risultato anche per un altro biellese, Mario Gilardi, che si è imposto nella categoria preparati evo.

"Non volevo nemmeno partire per via di un problema di perdita di pressione della turbina - racconta Bonino - ma ho cercato di gestire la gara anche se, sinceramente, non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo. Sono molto soddisfatto: sto imparando a guidare la nuova Mini Turbo Diesel Volumex costruita dal preparatore Ivano Nicoletta".