Consegna difficile? Con Big Mat Mondin Imo & figli S.n.c. il materiale edile dove vuoi - FOTO

Chi possiede una bella casa in località complicate da raggiungere, spesso si trova a dover fare i conti con la difficoltà di effettuarci delle ristrutturazioni. Questo perché trasportare e consegnare materiali edili, dovendo passare su pendii, salite, mulattiere e strettoie, diventa faticoso e a volte impossibile. Ci si trova, di conseguenza, a dover ricevere il materiale lontano dal sito dei lavori e a doverlo trasportare a mano fino a dove è necessario.

Big Mat Mondin Imo & figli S.n.c. ha però la soluzione: il nuovo muletto cingolato. La storica azienda biellese di commercio di materiale edile può infatti consegnare in qualsiasi zona grazie al nuovo mezzo, capace di percorrere salite e discese ripide, anche in montagna, o di passare agilmente in spazi angusti. Il muletto cingolato è la risposta alle difficoltà nelle ristrutturazioni difficili.

