La Lira presenta il “prestigioso quartetto” di sapori autunnali: Tartufo, porcini, carciofi e zucca

Come per una sfilata di moda, a “sfilare” nei piatti del ristorante La Lira saranno proprio i quattro prodotti tipici dell’autunno, ovvero funghi porcini, carciofi, zucca e tartufo.

È possibile effettuare il pagamento mediante contanti, Hype, bancomat e carta di credito a domicilio. La consegna è gratuita per gli ordini effettuati nel comune di Biella.

Un'App in linea con le norme anticovid

Per evitare qualsiasi tipo di assembramento, il ristorante ha realizzato un’App, già sperimentata per il servizio d’asporto e di consegna a domicilio, che permette di effettuare gli ordini e prenotare il proprio tavolo ancor prima di raggiungere il ristorante, oppure di ordinare nel momento stesso in cui si è seduti al proprio tavolo. Il menù è lo stesso sia per il servizio al tavolo che per quello a domicilio.

Per visionare il menù, completo di fotografie dei piatti, e ordinare a domicilio o da asporto, è a disposizione l’apposita App (clicca qui). In alternativa al link, per collegarsi all’App, il ristorante mette a disposizione un QR Code per collegarsi direttamente al menù. Il QR Code verrà posizionato anche sotto al vetro di ogni tavolo, per permettere all’ospite di ordinare direttamente dal proprio smartphone.