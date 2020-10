Prorogata al 30 ottobre la scadenza del contest "Creativi in FILA"

A seguito del successo che ha riscosso il contest “Creativi in FILA”, nato per festeggiare unimportante anniversario di Fondazione FILA Museum, gli organizzatori hanno deciso di prorogarne la scadenza al 30 ottobre, per permettere la più ampia partecipazione.

“C’è stato grande interesse per l’iniziativa - spiega Annalisa Zanni - ma la comunicazione in alcuni ambiti, specie quello scolastico che quest’anno ha avuto grandi problematiche d’inizio anno, è arrivata con ritardo rispetto alla scadenza e noi vorremmo consentire a tutti di poter partecipare. Posso dire che finora sono arrivati lavori molto interessanti e soprattutto originali”.

Creativi in FILA è un’iniziativa volta a incentivare e valorizzare le pratiche di talenti emergenti, chiamati a reinterpretare la storia, i protagonisti e le innovazioni FILA in chiave contemporanea. Potranno partecipare al contest, che è patrocinato dal comune di Biella, persone fisiche o liberi professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, singolarmente o in forma associata. I vincitori saranno scelti sulla base di tre criteri di valutazione: attinenza al tema scelto e coerenza verso l’identità del Brand; originalità e inventiva; qualità tecnico-espressiva.

In questo contest tutte le tipologie di arte sono ammesse, non ci sono limiti di tecniche, tipologie o supporti. Ai tre soggetti vincitori sarà corrisposto un contributo economico. Sarà inoltre assegnata una menzione speciale dedicata alla memoria di Pierluigi Rolando. Nei mesi successivi alla premiazione, è previsto in palinsesto di promozione delle opere che includerà: esposizioni delle opere e mostre collettive, divulgazione attraverso i canali social di Fondazione FILA Museum e dei partner coinvolti nell’iniziativa. La giuria sarà formata da Sabrina Rocca, artista, che ne assume la presidenza; Chiara Ferrero, gallerista; Massimiliano Gaggino, Assessore alla Cultura Città di Biell; Andrea Quaregna, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; Samuel Grossi, Interior Designer; Daniele Licata, mediatore culturale.