Pray, infortunio sul lavoro: operaio di 40 anni in ospedale con l'elisoccorso

Un uomo di circa 40 anni è stato portato all'ospedale di Novara in codice giallo a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere del Comune, a frazione Flecchia, nel territorio di Pray. Secondo le prime informazioni, un macchinario edile, probabilmente una trivella, si sarebbe ribaltato di lato, per cause da accertare, investendo un operaio che stava lavorando lì vicino per la sistemazione della zona a causa di un precedente evento franoso.

Dopo l'allarme, si sono precipitati sul posto Vigili del Fuoco di Ponzone e Biella, Carabinieri, il sindaco Gian Matteo Passuello, i tecnici dello Spresal e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all'uomo, trasportandolo prima a Borgosesia, poi con l'elisoccorso al nosocomio di Novara per una sospetto trauma al petto. Sono in corso gli accertamenti di rito. Seguiranno aggiornamenti.