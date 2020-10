Giovani rubano una catena che delimita la proprietà. Denunciato un 25enne

Nella serata del 17 ottobre una 55 enne residente a Coggiola ha segnalato ai Carabinieri della locale stazione, che alcuni giovani, 4 o 5 ragazzi, le avevano rubato una parte della catena in plastica che delimita la proprietà privata.

I militari, hanno rintracciato subito uno dei componenti il gruppetto, che aveva ancora con sè la catenella rubata. Per il 25 enne in questione, residente nel vercellese, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Indagini ancora in corso per rintracciare il resto del gruppetto di giovani.