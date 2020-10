Cossato, oltre 150 chili di castagne con gli Alpini: “Prossima castagnata? Non ci sarà per nuovo Dpcm”

Oltre 150 chili di caldarroste distribuite in Piazza della Chiesa, a Cossato, dal gruppo locale degli Alpini. In molti hanno raggiunto la sede della tradizionale castagnata per assaporare il piatto preparato sapientemente dalle penne nere di Cossato-Quaregna. “Tutto si è svolto in sicurezza, rispettando le norme anti-Covid – confida al telefono il capogruppo Sergio Poletto - Peccato solo che il prossimo appuntamento, previsto per il 24 ottobre, non si farà visto il nuovo decreto del Governo”.