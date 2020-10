Biella, alla San Francesco la scuola si fa all'aperto

“Scuola all’aperto: oltrepassare la soglia e pensare la scuola fuori”. Si chiama così il progetto avviato a inizio anno scolastico e proposto dalla professoressa Chiara Verrua, docente all’Istituto San Francesco di Biella. “Dopo aver frequentato il corso di formazione organizzato nel mese di maggio da “Biella Cresce” e aver conseguito l’attestato di “Fare scuola all’aperto” - racconta la prof. - ho deciso di proporre questo progetto alla nostra Dirigente, che mi ha subito accolta con entusiasmo”. Grazie al contributo dell’assessore all’Istruzione del comune di Biella Gabriella Bessone e a don Paolo Boffa sono state quindi definite alcune zone della città in cui portare avanti le attività didattiche all’aperto, oltre al cortile interno della scuola. Tra queste piazza Duomo e una parte dei giardini del Palazzo Bruno Ferrero appositamente sistemati, ripuliti e chiusi al pubblico. “Prossimamente - spiega l’insegnante l’assessore farà installare anche una segnaletica speciale per le coste del Piazzo, in modo da avere un percorso pedonale più sicuro e visibile. Per le ore all’aperto, i ragazzi devono solo portare da casa delle sedute pieghevoli, comode da riporre nei loro zaini, oltre ad una cartellina rigida con carta e penna per prendere appunti”.

Il libro diventa qui superfluo: si punta al coinvolgimento degli studenti che diventano attivi protagonisti della lezione. “La scuola - prosegue - non solo può recuperare un’idea di apprendimento che preveda più coinvolgimento da parte degli studenti, ma soprattutto deve cercare di difendere gli studenti perché queste normative di distanziamento sociale non li costringano nel pericolosissimo e umiliante ruolo di passivi e immobili uditori. L’aspetto più bello di questi primi mesi è stato il sostegno di tanti miei colleghi che credono e vogliono far parte di questo progetto: oltre ad alcuni colleghi di lettere hanno dato la loro disponibilità le insegnanti di scienze, di matematica, di arte, di musica, di lingua, di tecnologia che non vedono l’ora di mettersi in gioco. Fantastici anche gli insegnanti di sostegno alla classe e i giovanissimi prof. Covid che fin da subito sono stati disponibili ad accompagnarci e a collaborare. Spero che si andrà sempre maggiormente verso un cambiamento vero e profondo della scuola, auspicato da anni”.