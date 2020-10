A Zubiena castagnata con le caldarroste a "chilometri zero" FOTO

Il covid non ferma la tradizione. Anche se da asporto, si è infatti svolta ugualmente la castagnata organizzata dalla Pro Loco di zubiena. Nella giornata di ieri, diversi cittadini hanno raggiunto lo stand dell'Associazione per acquistare uno dei frutti più amati della stagione, tra l'altro a chilometri zero: le castagne utilizzate sono infatti state raccolte nei giorni scorsi dai volontari proprio nel castagneto della Pro Loco, dove sono stati ripuliti e recuperati dei bellissimi castagni secolari.

"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato - commentano -. Purtroppo, come tutti ben sappiamo, dobbiamo stare alle regole e non si può fare tutto come prima, anche se qualcuno non lo capisce e questo dispiace un po'. Ci abbiamo provato oggi dopo mesi di fermo e, che ci crediate o no, rispettando le regole il più possibile qualcosa l'abbiamo fatto. Un grazie va a tutti, in questo strano periodo dove fare comunità e rinnovare le tradizioni risulta molto difficile per tutti".