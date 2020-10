A Salussola buon successo per la sagra della panissa contro la discarica di amianto

Domenica 18 ottobre a Salussola ha preso posto sotto ai riflettori una manifestazione organizzata dal Comitato Salussola ‘Ambiente è Futuro’ in collaborazione con l’associazione ‘Amici di Arro’. L’obiettivo dell’evento era quello di raccogliere fondi per sostenere una causa legale contro la costruzione di una discarica a Salussola Brianco.

Per poter ottenere i soldi necessari, dalle 12 in piazza Marelli ad Arro sono stati venduti dei menù composti da una panissa tradizionale ed un dolce, capaci di far ottenere un grande successo alla manifestazione.

“Siamo molto soddisfatti di ciò che siamo riusciti ad organizzare - ha commentato Simonetta Magnone, presidente del Comitato Salussola ‘Ambiente è Futuro’ - anche perché non si sono verificati problemi di assembramento. Fortunatamente, le persone sono venute ad ondate scaglionate, evitando che si creassero pericolosi ammassamenti. Abbiamo venduto molte panisse che ci hanno permesso di coprire tutte le spese legali nella nostra causa contro la discarica. Purtroppo, a causa del nuovo Dpcm, non sarà possibile organizzare nuovi eventi per qualche tempo”.

“Bisogna anche fare un grande ringraziamento agli ‘Amici di Arro’ - conclude Simonetta Magnone - poiché non ci hanno chiesto soldi per cucinare le panisse: un gesto speciale”.