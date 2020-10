Ponte Romagnano, subito i soldi per la progettazione

Prenderà forma quasi certamente oggi il complesso percorso tecnico amministrativo attraverso cui arrivare alla ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia, crollato a causa dell’alluvione del 2 e 3 ottobre: “La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli - dice il parlamentare del Pd Enrico Borghi che in questi giorni sta lavorando come tramite tra i territori e il governo – presenterà al presidente della Regione Alberto Cirio, all’assessore ai trasporti Marco Gabusi, alle Provincie di Novara e Vercelli e ai comuni interessati una proposta alla quale si è lavorato da venerdì sera”.

In pratica, la ministra ha assicurato la disponibilità ad inserire nel decreto di somma urgenza che sarà varato a breve i fondi per il progetto della ricostruzione del ponte, in modo da consentire al presidente Cirio – in veste di commissario per l’emergenza per l’intero territorio regionale – di affidare l’incarico per la stesura del progetto. “In questo modo – spiega Borghi – non appena sarà completato il passaggio della ex SP 142 all’Anas, si potrà mettere in atto una procedura accelerata per la ricostruzione”.

Non ci sarebbe quindi una nomina in senso stretto di Cirio a “commissario per il ponte”, ma una procedura semplificata per ridurre il più possibile i tempi, nell'ambito della più ampia gestione commissariale del post alluvione in Piemonte. Intanto entro tre mesi dovrebbe essere pronta la proposta tecnica per il riutilizzo del ponte di ferro della ferrovia come soluzione temporanea per il collegamento tra le due sponde del fiume.