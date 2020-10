Movida, Moscarola: “Chiusura dei locali alle 24? Misura inutile e dannosa”

La chiusura delle attività di ristorazione alle 24 tiene banco nel Biellese, con vivide proposte di esercenti e gestori. Sul tema, è intervenuto il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che, in un post su Facebook, ha espresso il suo pensiero: “Ieri sera ho voluto fare un giro appena prima e appena dopo le 24, orario di chiusura imposta dei locali. Quello che è emerso chiarisce come questa misura sia oltre che inutile, addirittura dannosa. Se fino alle 24 la gente era abbastanza ordinatamente seduta nei locali, alla loro chiusura ho visto decine e decine di ragazzini, il più delle volte senza mascherina, creare assembramenti in varie zone della città (Riva e Piazza Duomo), molte bottiglie con alcolici per finire una serata che era stata “interrotta” troppo presto. Se vogliamo trovare delle soluzioni valide, bisogna interagire con i locali, non chiuderli così, spostando il problema per strada con evidenti difficoltà nel controllo! Invito il premier Giuseppe Conte a vedere “sul campo” l’applicazione pratica delle norme che emana. Questi signori dovrebbero chiedere a chi ogni giorno vive le città, oltre a chi si basa esclusivamente su teoremi e statistiche”.