Candelo, lavori di potatura piante al cimitero

Lavori di potatura alle piante presenti al cimitero di Candelo. A darne comunicazione sulla propria pagina Facebook il sindaco Paolo Gelone che spiega: “La manutenzione di questi alberi monumentali è un lavoro non banale, che prevede a volte anche la collaborazione di professionisti in edilizia acrobatica, ma è fondamentale avere cura di questi giganti, perché sono protagonisti del nostro paesaggio e dei nostri ricordi. Negli anni questi monumenti della natura hanno "accompagnato" la nostra comunità e speriamo possano farlo ancora per tante generazioni”.