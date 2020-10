Anffas Biellese, chiude Centro diurno di Gaglianico. Rizza: “7 ospiti positivi al Covid. Scelta dolorosa”

Da martedì 20 ottobre sarà chiuso il Centro diurno dell’Anffas Biellese, che ha sede a Gaglianico. Nei giorni scorsi infatti sono risultati positivi al Covid-19 sette ospiti della struttura. “Una scelta dolorosa ma inevitabile” spiega la presidente dell’associazione, Maria Teresa Rizza.

“Sempre da martedì provvederemo a far fare i tamponi agli altri ospiti del centro, ai dipendenti e a i volontari - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese -. Quando avremo i risultati e il quadro completo della situazione decideremo il da farsi, anche alla luce della situazione sanitaria nazionale e locale”. E ancora: “All’interno della struttura e degli altri spazi in giro per il territorio, abbiamo scrupolosamente fatto rispettare tutti i protocolli previsti della legge. Forse però c’è stata una mancanza di chiarezza nella comunicazione con le famiglie di alcuni ospiti, che potrebbe aver determinato i diversi casi di positività al Covid-19. Anche in questo caso aspettiamo i risultati dell’Azienda sanitaria locale, con cui collaboriamo in modo stretto da mesi, per avere un quadro più chiaro di cosa sia successo”.