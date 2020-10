Alice Battagin premiata al concorso letterario "Raccontar...Scrivendo" di Recanati

Si è svolta sabato 17 ottobre presso la bellissima aula magna del Comune di Recanati la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Raccontar...scrivendo” alla sua X edizione.

La biellese Alice Battagin, studentessa frequentante la classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Pettinengo, si è aggiudicata il quinto posto nella sezione B su quasi 3000 elaborati inviati da tutta Italia.

Le tematiche proposte per tutti gli ordini di scuola erano tratte dal Passero solitario. La sezione B indirizzata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, proponeva di cimentarsi con il seguente titolo: ”Io solingo uccelin...Le odierne forme di comunicazione e aggregazione mettono gli adolescenti sempre più in contatto tra loro. Senti il bisogno di momenti solo tuoi per ritrovarti, per scoprire la tua interiorità e ascoltarne i suggerimenti?".

Questo concorso è stato ideato 10 anni fa dall'Associazione La Casetta degli Artisti di Recanati. L'idea alla base era quella di aprire 'un dialogo' tra i giovani e il Poeta Giacomo Leopardi, considerandolo un ragazzo dei nostri tempi con il quale condividere e/o dibattere pensieri, desideri, aspirazioni. La vincitrice, Alice Battagin, sostiene che l’ispirazione per il tema è nata durante il periodo di lockdown e lo stato d'animo in cui verteva in quel periodo l'ha influenzata molto nella scrittura.

L’allieva della scuola media di Pettinengo si è emozionata moltissimo al momento di ritirare l’attestato di merito e il meraviglioso premio consistente in una busta di contanti più una chitarra classica della prestigiosa firma EKO. Dopo la premiazione, la giornata è proseguita con la visita gratuita all'interno di Casa Leopardi e dei Musei Civici di Villa Colloredo Mels.