Campiglia, a breve si inizia con i lavori a Malpensà. Piatti: "Obiettivo riapertura entro Natale"

Importanti aggiornamenti da Malpensà di Campiglia Cervo. In questi giorni, un ingegnere e un geologo designati dalla Provincia di Biella (dato che la strada è provinciale) stanno mettendo a punto il progetto per poi dare il via ai lavori nella frazione che fa da collegamento principale tra la zona bassa e quella alta della valle.

"Nonappena il piano di lavoro sarà pronto - spiega il sindaco Maurizio Piatti - verranno affidati i lavori. L'obiettivo è di terminare l'intervento entro Natale". Nel frattempo, alcune ruspe stanno ripulendo la zona, compreso il sito sotto il greto del torrente, per permettere ai tecnici di studiare il terreno al meglio".