Il minibasket del Teens Basket Biella torna a Tollegno

Dopo il successo avuto a Pralungo e Biella, il minibasket del Teens torna anche a Tollegno: da martedì 20 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 Luciano D'Agostino e il suo staff accoglieranno bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni nella palestra comunale in via Mancini 4/a. Il progetto è realizzato con il patrocinio del comune di Tollegno e in collaborazione con il main sponsor Siviero Davide & C. S. A. S. e la Raspino minibasket school. Informazioni al 335 5879707‬ o info@teensbasketbiella.com.