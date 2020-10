Calcio: Fulgor finalmente vittoriosa, Biellese fermata dalla Pro Eureka

Con un nuova domenica tornano le emozioni delle squadre del Biellese che militano in Eccellenza. La Fulgor Ronco Valdengo riesce finalmente a portarsi a casa i 3 punti in campionato, dopo aver perso le prime quattro partite di campionato. La quinta giornata regala infatti alla Fulgor una vittoria importantissima contro una squadra che finora si è dimostrata di basso rango in questa stagione: l’Alicese Orizzonti. Il 2 a 0 casalingo permette al Valdengo di staccarsi finalmente dall’ultima posizione che rimane comunque ad appena un punto di distanza.

La Biellese invece non è così fortunata. Subendo due goal in casa della Pro Eureka è costretta al pareggio, allontanandosi dal primo posto in classifica che distava appena 4 punti dopo la vittoria nel derby della scorsa giornata.

Risultati della quinta giornata

Accademia Borgomanero vs Città di Baveno 5 a 1

Aygreville Calcio vs Venaria Reale 3 a 0

Doufour Varallo vs Oleggio Sportiva 1 a 1

Fulgor Ronco Valdengo vs Alicese Orizzonti 2 a 0

La Pianese vs Calcio Settimo 3 a 2

Pro Eureka vs La Biellese 2 a 2

RG Ticino vs Borgaro Nobis 1965 3 a 3

Stresa Sportiva vs Borgovercelli 3 a 0

Verbania vs L.G. Trino 4 a 3

Classifica

Aygreville Calcio 12

RG Ticino e La Pianese 11

Stresa Sportiva e Venaria Reale 10

Borgaro Nobis 1965 e Verbania 9

La Biellese e Città di Baveno 7

Accademia Borgomanero e Oleggio Sportiva 6

Doufour Varallo 5

Pro Eureka e BorgoVercelli 4

Fulgor Ronco Valdengo, Alicese Orizzonti e L.G. Trino 3

Calcio Settimo 2