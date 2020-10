Basket, Teens Biella passa a Ciriè

Seconda amichevole stagionale e seconda vittoria per lo ‎ZetaEsseTi Teens Biella: la squadra di coach Gianpiero Bertetti ha espugnato 82-77 il parquet di Ciriè, prossima avversaria nel torneo di C Gold. Quattro in doppia cifra nel test giocato ieri sera. Decisivo il terzo periodo, vinto 25‎-17 da capitan Murta e compagni.

Miglior marcatore di serata Samuele Pasqualini con 18 punti, oltre a 5 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi. Bene anche Murta (14 con 7 rimbalzi e 9 assist), Castagnetti (17 e 7 rimbalzi) e Alberto (15 con 6 falli subiti). Da segnalare il ritorno in campo di Alberto Vercellino, quasi un anno dopo il brutto infortunio al ginocchio, le assenze di Chiavassa, Bergamaschi e Cerri e l'uscita dopo pochi minuti di Mattia Dotti per un risentimento muscolare.

Buone indicazioni dunque per coach Gianpiero Bertetti: «‎I ragazzi stanno proseguendo bene il percorso di preparazione al campionato. Incontrare due squadre di C Gold ci ha aiutato a capire che il livello di fisicità sarà più alto rispetto alla C Silver, perciò lavoreremo sodo per adattare l'intensità del nostro gioco». ‎Questa settimana altro test, amichevole, il primo della stagione al Forum, in programma giovedì alle 20 contro Arona (C Silver).

Ciriè-Teens Biella 77-82 (19-21; 43-45; 60-70). Biella. Dotti 2, Pasqualini 18, Murta 14, Maffeo 5, ‎Castagnetti 17, Cena 5, Vercellino 4, Alberto 15, Squizzato 2, Angelino ne. Allenatore: Gianpiero Bertetti.