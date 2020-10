Paga l'auto vista su Internet ma il venditore sparisce, truffatore rintracciato dai carabinieri

Voleva solo acquistare un'auto e, come tanti, si è rivolta ai numerosi siti web di annunci. Una volta trovato il modello che cercava al prezzo che le sembrava ottimale, ha contattato il venditore mettendosi d'accordo sul prezzo finale e le relative modalità di pagamento. Qualcosa però è andato storto: subito dopo aver effettuato il bonifico, infatti, il venditore si è reso irreperibile e vani sono stati i tanti tentativi della donna di contattarlo. Scoperta la truffa, la biellese non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri del comando di via Rosselli a Biella, che hanno immediatamente avviato le indagini, risalendo al responsabile: un 40enne bergamasco, che ora dovrà rispondere del reato di truffa.