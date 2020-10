Cane investito a Candelo in serata

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 17 ottobre, nel comune di Candelo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che un cane sia stato investito da un'auto condotta da una giovane. Dopo l'impatto, il cane è rimasto ferito e si è accovacciato a bordo strada.

“Al nostro arrivo è fuggito nei campi circostanti ma siamo riusciti a recuperarlo – spiegano dal Canile di Cossato – Ora si trova qui, ancora in stato di shock. Siamo in attesa della veterinaria per i controlli del caso ma sembra che stia bene. Subito dopo la visita cercheremo di risalire all'identità del proprietario”.