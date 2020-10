Viverone, quest'anno il Natale non si festeggia sul lago

Natale sul Lago, il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale a Viverone, quest'anno non si farà.

L'agenzia turistica, che organizza l'evento da tre anni, ha infatti rinunciato all'incarico per ragioni economiche, nonostante abbia un contratto di 5 anni con il Comune. "Con il lockdown hanno perso tante opportunità, - spiega il sindaco Renzo Carisio - quindi hanno rinunciato adducendo motivazioni economiche in quanto non vogliono impegnarsi con l'attuale situazione sanitaria incerta".

Il primo cittadino comprende le motivazioni degli organizzatori: "Sfido qualsiasi operatore turistico ad investite in questa situazione. Noi, per dovere d'ufficio, abbiamo inviato una lettera in cui gli ricordiamo che hanno un contratto di 5 anni e ne hanno adempiuti 3. Su questo punto deciderà la Giunta, ma, personalmente, non voglio chiedere indennizzi perchè siamo in buoni rapporti".

La Pro Loco di Viverone, che, in occasione di Natale sul Lago, si occupava di addobbare il paese, esprime il suo rammarico: "Siamo dispiaciuti che questo evento non si faccia visto il successo degli anni passati".

L'intenzione dell'Amministrazione è quella di non rinunciare a Natale sul Lago: "Il fatto che questa agenzia turistica abbia acquistato le casette sul lago è un problema, ma stiamo comunque cercando qualcun'altro che si impegni anche in forma ridotta. Recentemente abbiamo organizzato una festa greca: quindi, se c'è la volontà, gli eventi si possono fare, sempre nel rispetto delle disposizioni sul covid".