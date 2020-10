"Non possiamo permetterci un altro lockdown": tutte le misure del nuovo dpcm, dai ristoranti alle fiere allo sport alle palestre

Conte, che si è fatto aspettare a lungo prima di annunciare le nuove misure di questo nuovo dpcm, ha evidenziato come l'Italia non possa permettersi un altro lockdown. A maggior ragione adesso, che ci sono segnali di ripresa economica superiori anche ad altri Paesi europei nel terzo trimestre.

Poi entra nel merito delle regole che riguardano tutti i cittadini nel loro quotidiano. I sindaci possono chiudere vie e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti. Queste aree resteranno aperte solo per i residenti e per chi deve raggiungere esercizi commerciali.