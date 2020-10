Cossato, bando per assegnazione di contributo per pagamento bollette acqua

Il comune di Cossato comunica sul proprio sito che i cittadini residenti nei comuni afferenti al CISSABO possono richiedere il contributo per il pagamento delle bollette dell'acqua. Sul sito è pubblicato il bando in cui sono specificati i requisiti e le modalità per poter accedere al contributo per il pagamento delle bollette dell'acqua per l'anno 2020: la domanda di contributo ATO 2020 (Modulo A); il Modulo B, che è da compilare e allegare alla domanda (Modulo A) solo se il contatore dell'acqua è intestato al condominio o al proprietario di casa, persona diversa da chi chiede il contributo.

Le domande possono essere presentate dal 7 settembre all'11 dicembre 2020 con una delle seguenti modalità: invio tramite posta elettronica all’e-mail: ato@cissabo.org oppure tramite fax: 015 15159462 solo su appuntamento consegna di persona (un solo componente per nucleo) allo Sportello Unico Socio Sanitario presso l’ASL BI poliambulatorio in via Maffei 59 a Cossato. Per gli appuntamenti si deve telefonare al numero verde 800 322 214.

Per ogni informazione cliccare qui.