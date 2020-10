A Cossato sopralluoghi su torrenti Cervo e Strona, sindaco: “Lavori urgenti per pulizia e sicurezza alvei”

Torrenti biellesi sotto la lente d'ingrandimento dei comuni. Nella giornata di giovedì, è stato effettuato un sopralluogo lungo le rive del Cervo, in prossimità della strada che da Cossato porta nel territorio di Castellengo.

“Si è trattato di un sopralluogo congiunto con tecnici della Provincia e della Regione – spiega il sindaco Enrico Moggio – Le ultime precipitazioni hanno determinato un'erosione importante che interessa parte della sponda e i margini della strada provinciale e del ponte. Un po' di terra privata è stata portata via e sotto il ponte si sono ammucchiati detriti, legname e alberi. Tutti materiali abbattuti e trascinati dalla forza dell'acqua a valle. È necessario un intervento urgente per la sistemazione e messa in sicurezza degli alvei e degli argini. Cerchiamo di muoverci con anticipo”.

Sempre nei giorni scorsi, il Genio militare ha raggiunto il territorio di Cossato per visionare lo stato dello Strona dopo l'ondata di maltempo di inizio ottobre. “Sono presenti molti alberi e detriti vari trascinati dalla corrente e depositati a valle – sottolinea il primo cittadino che, per l'occasione, ha accompagnato i militari lungo il torrente – Il Genio ci invierà la sua relazione per capire come intervenire nella sistemazione e nella pulizia del letto”. Insieme al sindaco, era presente anche il presidente della Provincia di Biella Gianluca Foglia Barbisin, impegnato da settimane in tutto il Biellese per la conta dei danni: “Queste situazioni vanno monitorate attentamente e salvaguardate al più presto”.