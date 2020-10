A Brusnengo niente più code all'ufficio postale

Durante la pandemia e, anche dopo la fine del lockdown, alcuni uffici postali della provincia avevano diminuito i giorni e ridotto gli orari di apertura.

Tra questi l'ufficio postale di Brusnengo, dove la situazione era diventata critica nel mese di luglio, con lo sportello aperto per tre mezze giornate alla settimana, un solo impiegato, e lunghe code fuori dall'ufficio sotto il sole. Ad agosto un lieve miglioramento con un impiegato in più e, soprattutto, grazie all'ordinanza del sindaco Fabrizio Bertolino che, prevedendo sanzioni amministrative, obbligava Poste Italiane a ridurre i tempi d’attesa ed adottare misure per limitare il disagio durante le code.

Dal 21 settembre l'ufficio postale di Brusnengo è tornato all'orario normale, con apertura dal lunedì al sabato, e le code sono finite. Evidente la soddisfazione del sindaco Bertolino: "Finalmente è tornato tutto alla normalità in modo da evitare il rischio assembramenti e disagi soprattutto per i cittadini anziani".