Burcina: ottobre e novembre sono i mesi del foliage

Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori ancestrali uccisero lo spirito dell'orso, ricordato dalla costellazione, tutto il sangue versato colorò di rosso le foglie degli alberi... la spiegazione scientifica è ovviamente un po' diversa, ma sicuramente questa più poetica piacerà alla maggior parte delle persone. Ad Ottobre ritorna la manifestazione che celebra l’autunno sul territorio biellese, con il pretesto di spiare la natura, ragionando sui suoi cicli, avremo la possibilità di visitare il Parco della Burcina nel periodo autunnale che, da noi, offre scorci di grande bellezza paesaggistica.

Il termine inglese “foliage” indicava in passato semplicemente il fogliame, in particolare quello che forma la chioma degli alberi e degli arbusti. Da un po’ di tempo però indica anche una nuova appassionante attività: l’osservazione, documentazione e studio della caduta autunnale delle foglie (o, più precisamente, “fall-foliage”). Diventato di moda un po’ in tutto il mondo, il foliage è una pratica molto in uso nei paesi del Nord America (Canada, Nuova Inghilterra, Vermont e Maine in particolare), Finlandia, Cina, Corea e Giappone, dove vi è anche un fiorente turismo collegato all’osservazione delle variazioni dei colori delle foglie. Questa attività è così diffusa da far arrivare, in alcune località, alla pubblicazione di notiziari bisettimanali che informano sullo stato delle variazioni cromatiche…

I colori autunnali di un bosco sono uno spettacolo della Natura che si ripete ogni anno: la ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo e di fotografarlo per averne memoria sono attività che appassionano molte persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta. Ma l’osservazione periodica può anche trasformarsi in una vera e propria attività scientifica, utile alla collettività, perché i dati registrati permettono di comprendere meglio lo stato di salute dei boschi e i cambiamenti climatici, e di progettare meglio gli interventi di salvaguardia. La collaborazione con Fondazione CR Biella e l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore ha consentito di formulare la proposta allo splendido Parco della Burcina, che nella sua veste autunnale non è mai abbastanza conosciuto.

Ecco gli appuntamenti:

Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella)

Domenica 18 ottobre visita guidata ai colori del Parco. • Ore 15:00 – Partenza dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu).



Domenica 25 ottobre visita guidata ai colori del Parco. • Ore 15:00 – Partenza dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu).



Domenica 1 novembre visita guidata ai colori del Parco. • Ore 14:30 – Partenza dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu).

Domenica 8 novembre visita guidata ai colori del Parco. • Ore 14:30 – Partenza dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu).

Attività gratuita su prenotazione (obbligatoria) adatta a tutti (anche per famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Sono previsti un massimo di 12 partecipanti per visita guidata, è possibile iscriversi compilando un modulo online (www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm), oppure telefonando o scrivendo una mail ai riferimenti sottonotati.

Informazioni e prenotazioni:WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.itSocial: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa