Il cross media marketing: il giusto compromesso tra materiali cartacei e digitali a mezzo promozionale per una azienda

Ogni qualvolta si parla di brand awareness, non possiamo non sottolineare abbastanza l'importanza di un design forte per tutti i materiali di marketing della tua azienda. Il design forte porta semplicità, flusso e facilità di comprensione del messaggio di marketing generale. Senza un design ben pianificato, i tuoi materiali pubblicitari non solo appariranno scialbi, ma alcune persone potrebbero interpretarlo come: "Beh, se non si preoccupano dell'aspetto di questa brochure, si preoccuperanno delle mie esigenze come cliente?"

Ci sono due modi principali in cui le aziende useranno il design: in formato digitale e cartaceo. Con la vasta comparsa del marketing digitale, la stampa è spesso erroneamente vista come una forma di marketing "tradizionale" obsoleta. I materiali di marketing stampati sono ancora efficaci; sono stati a malapena offuscati dalle soluzioni di marketing digitale in evoluzione.

Stampa cartacea vs promozione digitale

I materiali di marketing stampati sono i materiali tangibili che puoi dare fisicamente a utenti e clienti. Ciò include, ma non è limitato a, volantini, brochure, biglietti da visita e cartelline.

I materiali di marketing digitale sono esattamente ciò che pensi che siano; è tutto digitale. Da siti Web ed e-mail agli annunci di social media e banner di siti Web, questi elementi vengono visualizzati dal tuo desktop, tablet o schermi mobili.

I pro della stampa

L'impatto di un oggetto stampato ben progettato e di alta qualità di stampa lascerà un'impressione duratura su chiunque. Con la quantità crescente di tempo trascorso online, sia a casa che in ufficio, vedere un mezzo di marketing stampato porta un senso di valore che a volte si perde in tutti i pixel che vediamo ogni giorno.

Siamo esposti a così tanti materiali digitali che diventa difficile per i marchi differenziarsi in questo frenetico World Wide Web e il marketing cartaceo offre loro l'opportunità di distinguersi di nuovo. Inoltre, nell'attuale era digitale, mostra che un'azienda farà tutto il necessario per diffondere il proprio messaggio, anche se ciò significa investire in materiali stampati.

Sorprendentemente, c'è un'area in cui i materiali stampati hanno più successo del digitale: il direct mail. Esso batte le email del 66%. Questa statistica da sola, mostra che i materiali stampati possono ancora essere uno strumento di marketing altamente efficace, a patto che non si lesini sulla qualità.

I pro del digitale

È quasi banale: i materiali di marketing digitale sono visti da più persone oggi e questo significa che ottengono più visibilità rispetto ai materiali stampati. I materiali digitali sono anche molto più facili da tracciare e misurare rispetto ai materiali stampati, il che ti aiuta a spostare i tuoi sforzi di marketing a tuo favore.

Infine, poiché i materiali di marketing digitale non sono tangibili, possono essere modificati rapidamente e facilmente testati per vedere quale opzione sarà più efficace. Questa è la bellezza del marketing digitale; tutto ciò di cui hai bisogno o che vuoi vedere può essere visto da un unico posto senza ingombrare il tuo spazio fisico.

Il cross marketing è il giusto compromesso fra cartaceo e digitale

Il cross media marketing, che utilizza più forme di media per canalizzare e diffondere il tuo messaggio di marketing, ha dimostrato di funzionare in più mercati. Colmando il divario tra digitale e stampa attraverso il marketing cross-media, sarai in grado di adattare la tua brand identity ai tuoi potenziali clienti su più di una piattaforma.

Un esempio potrebbe essere un evento imminente che stai ospitando. Dovresti inviare un direct mailer con le informazioni sull'evento incluse e una pagina web personalizzata con tutti i dettagli del ricevimento. Gli utenti riceveranno quindi un'e-mail di conferma del loro posto con la possibilità di condividere l'evento sui social media o pubblicare una foto del voucher/pass cartaceo dall'aspetto elegante che hanno ricevuto per partecipare al tuo evento. In questo modo, consenti ai tuoi potenziali clienti di interagire con il tuo marchio attraverso materiali sia digitali che stampati, il che a sua volta aumenterà l'efficacia delle tue campagne.

Indipendentemente dal fatto che il tuo attuale piano di marketing contenga la maggior parte dei materiali stampati o digitali, è consigliabile assicurarsi di includere un mix uniforme di materiali progettati professionalmente.