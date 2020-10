A Candelo nuovi orari alla Biblioteca

La Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo amplia gli orari di apertura: in questo modo, l'amministrazione comunale vuole andare incontro alle richieste dei cittadini ricevute in questi mesi in cui, nonostante le difficoltà, è stato garantito il servizio prestiti libri, anche in estate. Un impegno molto apprezzato, con un buon riscontro di pubblico.

Tutto questo è possibile anche grazie alla riattivazione del volontariato in Biblioteca, con tutte le tutele e le precauzioni del caso (gestione dei flussi, igienizzazione, distanziamento, mascherine, quarantena per i libri, permanenza del divieto di accesso ai locali e alla consultazione) a tutela di operatori e utenza. “Il volontariato è per Candelo una grande ricchezza e intendiamo valorizzare il loro operato – spiega l'amministrazione in una nota stampa - oltre al fatto che sentirsi utili è sicuramente fondamentale per superare solitudine e negatività in cui in questo periodo si rischia di abbandonarsi”.

Il sindaco Paolo Gelone spiega l'orario ampliato e il ritorno dell'apertura al sabato mattino: “Perché la cultura è una delle migliori risposte ad un periodo di crisi che altrimenti ingrigisce tutto”. Gabriella di Lanzo, assessore con delega alla Biblioteca sottolinea: “Monitoreremo la situazione anche in base all'emergenza Covid, valutando costantemente le condizioni sanitarie generali e l'evoluzione normativa. Ringrazio i volontari che partecipano".

Questo l'orario: lunedì dalle 15 alle 18; martedì dalle 15 alle 18; mercoledì dalle 14 alle 17; giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18; infine sabato dalle 9 alle 11.30.