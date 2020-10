Dal Nord Ovest – Fiamme in pub nella vicina Gattinara

Attimi di paura a Gattinara per l'incendio scoppiato all'interno della cucina di un pub. È accaduto ieri sera, 16 ottobre, intorno alle 19. Le fiamme sono state circoscritte solo al locale cucina e domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia e Romagnano Sesia.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure del caso ad alcune persone che avevano inalato i fumi causati dall'incendio. In seguito le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale.