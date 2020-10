Schianto auto-moto nel Vercellese, il centauro è un 51enne di Candelo

Aggiornamento delle 16:30

Sarebbe un 51enne di Candelo il motociclista coinvolto nell'incidente tra auto e moto avvenuto nella mattinata di oggi, 17 ottobre, a Formigliana nel Vercellese. Trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Vercelli, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il fatto

Terribile schianto a Formigliana. Intorno alle 8.45 di oggi, 17 ottobre, una moto e un'auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla Provinciale 230. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, insieme ai sanitari del 118, hanno provveduto al recupero e al primo trattamento sanitario del motociclista che si trovava sotto il guardrail stradale. In seguito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vercelli in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.