Preparate le padelle, a Trivero si distribuisce la trippa della Pro Loco

Preparate le padelle: è in arrivo la Trippa della Pro Loco di Trivero. La manifestazione si terrà domenica prossima, 25 ottobre, nel territorio di Valdilana: la distribuzione avverrà a partire dalle 11 in Piazza della Repubblica al Ponte Lora e in Piazza XXV Aprile a Ponzone. Per l'occasione verranno rispettate le normative anti-Covid.