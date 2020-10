Campiglia in pellegrinaggio a Oropa tra fede e commozione, Piatti: "È ciò di cui abbiamo bisogno" FOTOGALLERY

Emozione e commozione al pellegrinaggio di Campiglia Cervo a Oropa. Questa mattina, 17 ottobre, numerosi cittadini hanno raggiunto la Basilica Antica accompagnati dall'amministrazione comunale, dalla Protezione Civile, dagli Alpini e da don Paolo Santa Caterina per partecipare alla messa celebrata dal vescovo Roberto Farinella.

"Non pensavamo di essere accolti dal rettore Michele Berchi e dal vescovo con tanto onore e attenzione - racconta il sindaco di Campiglia Maurizio Piatti -. Abbiamo partecipato alla cerimonia con il cuore un po' rotto per quanto accaduto al nostro paese, ma crediamo che questo gesto ci possa sostenere moralmente: è ciò di cui abbiamo bisogno".

La messa è stata caratterizzata dall'importante consegna delle tre fasce da sindaco degli ex comuni di Campiglia, Quittengo e San Paolo Cervo, fusi sotto il nome di Campiglia Cervo dal 1° gennaio 2016. Tali fasce sono contenute in un particolare quadro realizzato in faggio locale, offerto dall'artista Gabriele Serra.