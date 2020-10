Viverone, proseguono le visite guidate al Centro di Documentazione del Lago

Tanti aneddoti sul lago, reperti appartenenti alla civiltà palafitticola e un interessante video-documentario che svelerà i segreti di Viverone e dei suoi dintorni.

Questo offrono le visite guidate del Centro di Documentazione del Lago di Viverone, sito in Via Umberto I 17, che, da domani, domenica 18 ottobre, e per 6 domeniche (25 ottobre; 8, 22 e 29 novembre; 6 dicembre) sarà aperto in via straordinaria, con ingresso libero dalle 14:30 alle 18:30.

Intanto, lunedì 19 ottobre alle 20:30, in seduta aperta al pubblico presso la sala consigliare, si terrà il consiglio comunale di Viverone che si occuperà di bilancio e regolamenti.

Oltre all'approvazione dei verbali della seduta precedente, l'ordine del giorno prevede, infatti, la ratifica della nona variazione di bilancio adottata dalla giunta il 29 settembre, la verifica degli equilibri ed il contestuale assestamento al bilancio di previsione 2020/2021/2022.

Quanto ai regolamenti, l'assemblea è chiamata ad approvare il disciplinare delle entrate comunali, quello sugli strumenti deflattivi del contenzioso, e quello sull'applicazione delle sanzioni amministrative.

Completano l'ordine del giorno, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la rettifica della delibera di consiglio dello scorso 27 maggio riguardo alle direttive di espletamento della gara di affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di cinque anni.